صحة الإسكندرية توضح حقيقة فيديو زحام مستشفى ونجت للأطفال

كشفت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا، عن حقيقة فيديو على التيك توك لإحدى السيدات من أمام مستشفى ونجت للاطفال، يرصد الزحام وتشتكي من عدم تمكنها من الكشف على نجلها وانتظارها طويلا.

فيديوهات تثير الرأي العام

أوضحت المديرية أنه تم نشر فيديوهات من مختلف مستشفيات الأطفال يوم السبت الماضي ٢٥ يناير لإثارة الرأي العام، وتوصيل صورة مغايرة للواقع عن المستشفيات الحكومية.

وفيما يخص مستشفى أطفال الرمل (ونجت)، بمراجعة الكاميرات، تبين أنه تم حضور السيدة التي صورت الفيديو ٥:٥٦ مساء وسجلت اسمها بدفتر المترددين عند الأمن ثم صورت الفيديو وغادرت الساعه ٦ م (مكثت فقط ٥ دقائق في المستشفى).

فيديو الزحام لسيدة طفلها مريض

وأضافت المديرية، أن السيستم الذي يتم في المستشفى كالآتي عند الحضور يتم إعطاء أرقام مسلسلة للمرضى لمنع التزاحم والتكدس، ويتم فرز الحالات triage وإذا كانت الحالة تستدعي يتم دخولها على الفور.

وأشارت المديرية إلى أنه يتم دخول المرضى للكشف حسب الأرقام وفي حال احتياج المريض لجلسة نفس يتم إعطائه جلسة تنفس لمدة ربع ساعة ثم الانتظار لإعادة التقييم؛ وإما إعادة جلسات النفس مرة أو خروج الحالة للتحسن أو حجزها بالمستشفى إذا تطلب الأمر، ويتم مرور نواب المدير باستمرار للتأكد من سير العمل.

زحام شديد والكشف على الحالات

وأكدت المديرية أنه بالنسبة ليوم السبت ٢٥ يناير، فأنه تم مراجعة السجلات والكاميرات، وبالفعل كان يوجد كثافة في التردد على مدار اليوم (١٩١ حالة) مع تواجد للأطباء وقيامهم بأعمالهم كاملة، وتم الكشف على جميع المرضى وتم عرض بعض الحالات على الأخصائي و١٢٧ حالة تم إعطائهم جلسات نفس وإعادة تقييم حالاتهم لاتخاذ الإجراء الطبي، وتم إعطاء محاليل طبية لعدد (١٦ حالة)، بينما تم تحويل ٧ حالات عناية.

واختتمت: بالفعل الفيديو المنشور يوضح عددا من المرضى خارج منطقة الكشف ومريضة أخرى داخل منطقة الكشف، وذلك ما يحقق عدم تكدس داخل غرفة الكشف ليساعد الطبيب في تقييم الحالة كتابة التشخيص السليم والعلاج المطلوب لتحقيق أكبر استفادة للمرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.