نقابة الإعلاميين: نعلن دعمنا لموقف مصر الثابت ضد تهجير الفلسطينيين

أدان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن.

وأكد نقيب الإعلاميين أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، فهو امتداد لدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وأضاف الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين، ولن تقبل بأي محاولات لطمس حقوقهم المشروعة أو تصفية قضيتهم العادلة،

‏وطالب نقيب الإعلاميين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للقبول بحل الدولتين جنبا إلى جنب لتجنب المنطقة مزيدا من العنف.

وحيا نقيب الإعلاميين صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

ودعا جميع القوى الوطنية والعربية إلى التكاتف لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني الأعزل في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة.

وجدد نقيب الإعلاميين دعم القيادة السياسية الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

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