الخميس 23 يناير 2025
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اقتصاد

الإحصاء يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56، فيتو

 يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للــعام السابع عشر على التوالي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الأعرق على مستوى العالم العربي وإفريقيا، والذي يقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين.

سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب

وينـطلق المعرض هذا العام في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار  "إقــرأ... في البـدء كـان الكلـمة" وتُكرم سلطنة عمان كضيف شرف لهذا العام، تعزيزًا للعلاقات الثقافية العريقة بين البلدين.
وأكد   اللـواء خـيرت بركـات، رئيس  الجهاز حرص الاحصاء  على تعزيز الوعي الإحصائي والعلمي بين كافة فئات المجتمع، حيث يقدم جناحه في صالة 3، جناح B7، مجموعة متنوعة من الإصدارات والدوريات الإحصائية التي تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقال إنه انـــطلاقًا من الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وفي إطار توجيهات  الرئيس لتحقيق أهداف مبادرة «بـداية جـديدة لـبناء الإنسـان المصـري»، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري  يقدم مركز تنمية الموارد البشرية التابع للجهاز برامج تدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التنمية البشرية، اللغات، والدورات المتخصصة للأطفال، مع خصومات خاصة لزوار المعرض. من خلال تنفيذ برامج متكاملة تستهدف تنمية الفرد، وصقل المهارات، وتعزيز القدرات الإبداعية، بما يسهم في تحقيق رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري على أسس علمية ومستدامة. 

وأشار إلى أنه في إطـــار السعي لغرس روح الإنتماء وتنمية وعي الطفل، يخصص  الجهاز ركنا للطفل يقدم فيه أنشطة ترفيهية وقصصًا كرتونية مترجمة لعدة لغات، بالإضافة إلى ألعاب تعليمية تساهم في بناء المهارات وتنمية الحس الإبداعي لدى الأطفال. 

وتأتي هذه الجهود استكمالًا لدور الجهاز في نشر الوعي الإحصائي وترسيخه بين الأجيال الصاعدة، لبناء جيل واعٍ ومطلع.

ودعا  الجهاز جميع فئات المجتمع لزيارة جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في صالة 3، جناح B7، للتعرف على أحدث المؤشرات والإحصائيات، والاستفادة من البرامج المميزة، والاستمتاع بالأنشطة المتنوعة التي تم إعدادها خصيصًا لتلبية اهتمامات الزوار.

وقال:" إننا نستهدف  تـعزيز المـعرفة والارتـقاء بالـوعي الثـقافي والإحصـائي لتحقـيق نهـضة مجتمعية مستدامـة".

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