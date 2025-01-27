تأييد إعدام 3 متهمين بقتل شاب في حدائق المعادي

قضت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من 3 متهمين بقتل شاب في منطقة حدائق المعادي بعد مشاجرة نشبت بينهم، وقضت بتأييد حكم إعدامهم.

تعود الواقعة إلى 20 يناير عام 2021، بدائرة قسم شرطة دار السلام، حيث اتهمت النيابة العامة كلا من أنس ش، الحسيني ش، مسعود أ بقتل المجني عليه محمد رمضان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت المتهمون الأول والثاني والثالث النية وعقدوا العزم على قتله.



وتبين من خلال المعاينة العثور على جثة شاب يدعى محمد رمضان، 31 سنة، ومقيم في دائرة القسم، ملقى على الأرض وغارقًا في بركة من الدماء.



تلقى مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، بتلقيه بلاغ من الأهالي يفيد بمقتل شاب بشارع إبراهيم عواد بمنطقة حدائق المعادي دائرة القسم، في مشاجرة بينه وبين آخر.

على الفور انتقلت قوة امنية الي مكان البلاغ وتبين أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلافات بينهم قام فيها الطرف الاول بقتل الأخير.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونجح رجال المباحث في القبض على المتهمين

وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.