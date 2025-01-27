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أخبار مصر

اتحاد عمال مصر يعلن تأييده للقيادة السياسية في رفض تهجير أهل غزة

عبد المنعم الجمل،
عبد المنعم الجمل، فيتو

ثمّن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، جهود القيادة السياسية وخطواتها الداعمة للشعب الفلسطيني وموقفها الثابت من رفض تهجير أهل غزة، وما تبذله من جهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له، الدعم الكامل من عمال مصر تجاه ما تبذله الدولة المصرية من جهود داعمة للقضية الفلسطينية، معلنا عن تأييد عمال مصر لخطوات القيادة السياسية في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أجل التهجير، ومؤكدا دور الدولة المصرية الثابت تجاه الاشقاء العرب وموقفها الغير قابل للتغيير تحت أي مسمى أو ضغوط من أي نوع.

أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات  تصدت من خلالها على مدار أكثر من عام لكل المحاولات الإسرائيلية لوقف المساعدات، وهو ما أعلنته القيادة السياسية في كل اللقاءات والمحافل الدولية الرسمية والدبلوماسية، والتي كشفت بوضوح عن الرؤية المصرية الرافضة لأي ضغوط أو ممارسات تستهدف تهجير أهالي غزة.

أضاف الجمل أن عمال مصر يقفون بكل قوة خلف القيادة السياسية في رفضها تهجير أهل غزة، وأنهم يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات، لاستكمال ما تقوم به مصر تجاه شعب غزة، مؤكدا أن هذا موقف قومي وواجب وطني والتزام أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، ليس وليد اللحظة ولكنه استكمال لدور قومي بدأته مصر منذ سنوات وسيستمر حتي يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه كاملة.

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