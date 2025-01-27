الإثنين 27 يناير 2025
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محافظات

إصابة 16 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

 أصيب 16 شخصًا، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على مدخل قرية الزوايدة، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

 كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مدخل قرية الزوايدة، في مركز نقادة.

وأسفر الحادث بشكل مبدئي عن إصابة 16 شخصًا جارٍ نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية الزوايدة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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