الجامعات والمعاهد تنظم زيارات مجانية لمعرض الكتاب في دورته الـ 56

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم الجامعات والمعاهد المصرية زيارات مجانية للطلاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من (23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل).

الجامعات والمعاهد تنظم زيارات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56

وأكد الوزير أن الجامعات تقدم كافة التيسيرات للطلاب وتوفير الانتقالات لهم، لكي يشاركوا في المعرض ولحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المعرض للمساهمة في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد أحد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية القراءة للمساهمة في تعزيز القيم الإنسانية ومواجهة الأفكار المتطرفة وغير السوية، لافتًا إلى أهمية دور المعرض في بناء الفكر السليم والوعي المستنير وتعزيز الهوية الوطنية والثقافة المعتدلة لدى الشباب، مما يُسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل ومواجهة التحديات.

ولفت الوزير إلى أن مشاركة الطلاب في المعرض ستكون فرصة لتعزيز التفكير النقدي وتنمية الوعي الثقافي لديهم، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور الشباب في بناء مجتمع مستنير ثقافيًا وفكريًا، من خلال المشاركة في هذا الحدث الثقافي البارز، لترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وتعزيز الإبداع لدى الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعبر عن مكانة مصر الحضارية، ودورها الريادي في تعزيز الثقافة، والمعرفة، ويُعد مركزًا لتجمع الكتاب، والمفكرين، والمبدعين، ويُناقش الكثير من القضايا، والأفكار، والرؤى، مشيرًا إلى التطورات الكثيرة التي شهدها المعرض هذا العام، والتي من شأنها تعزيز التجربة الإيجابية للقارئ، ويقدم محتوى ثريًا لجمهوره المتنوع.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المعرض يُقدم برنامجًا ثقافيًا ثريًا يشمل تقديم ندوات ومحاضرات، وورش عمل، ومؤتمرات، ويتم تسليط الضوء على العديد من المحاور ومنها؛ الأدب والتاريخ والصناعات الإبداعية والذكاء الاصطناعي والإعلام، ويُعد ذلك فرصة ذهبية للشباب لاكتساب المعرفة وتنمية قدراتهم الثقافية والإبداعية والمعرفية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات والمعاهد تنظم زيارات يومية للطلاب طوال فترة إقامة المعرض، مما يُتيح لهم الفرصة للتعرف على الأعمال الأدبية والفكرية المتنوعة، واكتساب رؤى جديدة في مجالات الثقافة المختلفة.

جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد مشاركة 1345 دارًا للنشر و6150 عارضًا الإصدارات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، من مختلف دول العالم، ومن بينهم دول تشارك لأول مرة وهي: (تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا)، ويشمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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