إحالة مالك محل متهم بالاتجار في الأسلحة النارية ببولاق الدكرور للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة مالك محل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في بولاق الدكرور.

وكانت البداية بورود معلومات عن قيام مالك محل ألعاب إلكترونية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

القبض على متهم بالاتجار في الأسلحة النارية

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية و3 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 خزينة سلاح آلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.