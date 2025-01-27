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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية ريهام عبد الغفور في مسلسل ظلم المصطبة برمضان 2025

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور تصوير أحداث دورها في مسلسلها الجديد ظلم المصطبة المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

 

وتلعب ريهام عبدالغفور خلال أحداث العمل موظفة في السجل المدني، ولكنها تتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

 

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذى يقوم ببطولته الثلاثي “ريهام عبد الغفور وفتحي عبدالوهاب وإياد نصار” عرضه على قناة الحياة خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

 

اعتذار مؤلف “ظلم المصطبة”

وكان السيناريست محمد رجاء  أعلن عن اعتذاره عن عدم استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة”.

وكتب رجاء منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “ أعلن عن اعتذاري عن عدم استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد  أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة ”

 

وأضاف أن الاعتذار بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله ".

 

 

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