البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين الموافق 27-1-2025، نيابة عن وزارة المالية، 3 عطاءات سندات خزانة بقيمة ‏‏14.5 مليار جنيه، الأول بقيمة 2.5 مليار لأجل عامين والثاني بقيمة 10 مليارات لأجل 3 سنوات والثالث “متغيرة العائد” لنفس ‏الأجل بقيمة مليارين‎.‎

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها‎ ‎طرح 33 عطاء أذون وسندات خزانة‎ ‎بقيمة 751 مليار جنيه في شهر ‏ديسمبر 2024، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاء سندات بقيمة 81 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد ‏استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة‎.‎



ماهي أذون الخزانة؟

وتعتبر أذون الخزانة، أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية، في آجال 91، و182، و273، و364 ‏يومًا‎.‎

يتساءل العديد من العملاء عن الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة وماهيتها وطريقة شرائها، وكل ما يخص المدد المخصصة لها.

وأذون الخزانة أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع من فروع بنك مصر.

ويتم الشراء خصمًا من حساب جاري، توفير، يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة البنوك الاستثمارية بالفرع من البنك.

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

سندات الخزانة

أما سندات الخزانة هي أوراق مالية طويلة الأجل تكون إما إصدارات صفرية الكوبون أو دورية العائد ذات أسعار ثابتة او متغيرة، وتدفع قيمتها الاسمية عند الاستحقاق.

مواعيد سندات الخزانة

وآجال الاستحقاق بالنسبة لسندات القسيمة الثابتة هي سنتين، و3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة، بينما لجلسات سندات الخزانة صفرية الكوبون، فإن مدة الاستحقاق هي سنة ونصف ومدد أخرى.

عائد سندات الخزانة

وتدفع سندات الخزانة حاليًّا العائد سنويًّا أو نصف سنويًّا في حالة السندات ذات العائد الثابت، أو في تاريخ الاستحقاق في حالة السندات صفرية الكوبون.

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