إصابة 5 أشخاص بينهم أب ونجليه في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

أصيب 5 أشخاص بينهم أب ونجليه، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي أمام قرية الشيخ علي، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي في قرية الشيخ علي مركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد.أ.ع، يبلغ من العمر 41 عامًا، ونجليه يوسف.م.أ، يبلغ من العمر 10 عامًا، وأحمد.م.أ.ع، يبلغ من العمر 15 عامًا، وأمنية.ف.أ، تبلغ من العمر 37 عامًا، وهمام.ح.أ، يبلغ من العمر 45 عامًا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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