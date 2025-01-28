هل تقدم محفظة بنك مصر خدمة سداد اشتراكات النوادي ؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن تقديم المحفظة الالكترونية خدمة سداد اشتراكات النوادي.

وأوضح مسئولون بنك مصر أنه بالفعل يمكن من خلال المحفظة الإلكترونية سداد اشتراكات النقابات والأندية.

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9.000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بيها

5- شحن رصيد الموبايل للعميل والغير.

6- فواتير الموبايل للعميل والغير.

7- فواتير الخط الأرضي للعميل والغير.

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

9- تذاكر الطيران.

10- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code.

11- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC.

ومن جانب آخر كشف بنك مصر عن تفاصيل ربط أكثر من حساب على الفيزا الخاصة بالعميل.

وأوضح بنك مصر لعملاء البنوك عدد الحسابات التي يمكن ربطها على بطاقة فيزا، وماستر كارد الخصم الفوري في بنك مصر.

وحول ذلك أكد المسؤولون في بنك مصر إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة، حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات....)، وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

المزايا:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته، وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميا.

عروض وتخفيضات في أرقى المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية:

لبطاقات MasterCard تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الإنترنت

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