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أخبار مصر

الخدمات البحرية تنجح في وضع آبار المرحلة العاشرة بحقل غاز غرب الدلتا العميق على الإنتاج

مشروع تطوير حقل غاز
مشروع تطوير حقل غاز غرب الدلتا العميق،فيتو
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حققت شركة خدمات البترول البحرية (PMS) إنجازًا جديدًا في مجال مشروعات المياه العميقة بتنفيذ الأعمال البحرية بالمرحلة العاشرة من مشروع تنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق (WDDM)  لشركة البرلس للغاز، لتكون أول شركة مصرية وعربية قادرة على تنفيذ مشروعات كبرى في المياه العميقة بمعايير عالمية.

نجحت PMS في وضع آبار المرحلة العاشرة على الإنتاج في وقت قياسي، باستخدام تقنيات متطورة مثل معدات التحكم الآلي (WROV) تحت الماء. كما تم تنفيذ الأعمال باستخدام الوحدات البحرية المتطورة PMS Mayo وPMS Burullus، في عمليات تزامنية (SIMOPS) مع أنظمة الغواصات الموجهة عن بعد الخاصة بشركة  DeepTech.

عملية إنزال كابلين كهربائيين بعمق 660 متر تحت سطح البحر 


يعد المشروع نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تعاونت PMS مع الشريك الاستراتيجي DeepTech لتقديم أعمال هندسية، توريدات، تركيب وتشغيل في مجال إنزال كابلين كهربائيين بحريين بعمق 660 مترًا، وتركيب الوصلات الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية لربط الآبار على الإنتاج.
تعد هذه العمليات خطوة هامة في تاريخ الشركة، حيث تم تعديل الوحدة البحرية PMS Mayo لتتمكن من إنزال الكابلات باستخدام كوادر الشركة المحلية. كما تعكس هذه النجاحات التعاون مع شركاء مثل شركة بتروجت للتصنيع  وشركة Longitude للدراسات الهندسية.


يندرج هذا النجاح ضمن استراتيجية PMS لتعزيز تنافسيتها وتحديث وحداتها البحرية لتلبية احتياجات مشروعات الغاز والبترول في المياه العميقة، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانة الشركات المصرية على الساحة العالمية.

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