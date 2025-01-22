الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل أعلي الطريق الإقليمي بالعياط

إصابة شخصين في انقلاب
إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل أعلي الطريق الإقليمي بالعياط

أصيب شخصين في حادث انقلاب تروسيكل أعلي الطريق الإقليمي فى مدينة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث الطريق الإقليمي 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

 

حادث الطريق الإقليمي اليوم 

وبالفحص تبين انقلاب تروسيكل أعلي الطريق الإقليمي، مما أدى إلى إصابة شخصين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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