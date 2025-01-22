إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل أعلي الطريق الإقليمي بالعياط

أصيب شخصين في حادث انقلاب تروسيكل أعلي الطريق الإقليمي فى مدينة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث الطريق الإقليمي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

حادث الطريق الإقليمي اليوم

وبالفحص تبين انقلاب تروسيكل أعلي الطريق الإقليمي، مما أدى إلى إصابة شخصين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.