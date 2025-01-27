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حوادث

التصريح بدفن جثة طفل سقط من علو في الطالبية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن طفل لقي مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من شرفة شقته أثناء لهوه في منطقة الطالبية.

 

مصرع طفل في الطالبية


تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب يفيد فيه بسقوط طفل من علو ووفاته.

 

على الفور انتقل المقدم عبد الحميد مرسي، رئيس مباحث الطالبية والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء لهو “سليم، أ”، 3 سنوات، على مقعد بالشرفه اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال.

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نيابة الجيزة الطالبية الجيزة

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