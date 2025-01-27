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أخبار مصر

وزيرا البترول والبيئة يبحثان التكامل في خفض الانبعاثات

وزير البترول والبيئة
وزير البترول والبيئة خلال اللقاء،فيتو
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عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بحث التكامل بين الوزارتين فى مجالات خفض الانبعاثات وآخر مستجدات جهود شركات البترول والغاز لخفض

التوافق مع الاشتراطات البيئية 

 وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر الكامل بالمعاهدات الدولية للحفاظ على  المناخ والبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية وأهمية التكنولوجيات الحديثة فى تنفيذ مستهدفات إنتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة، بالإضافة إلى بحث وضع خارطة طريق للاستمرار فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بشركات قطاع البترول المختلفة بجداول زمنية محددة مع الوضع فى الاعتبار احتياجات وظروف مختلف مواقع العمل البترولى، فضلًا عن استعراض جهود قطاع البترول خلال الفترة الماضية فى تنفيذ حملات لقياس مستويات الانبعاثات.

وحضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمى.

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