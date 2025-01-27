الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح الحدائق العامة بميدان الثقافة بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الحدائق العامة أمام المدرسة الثانوية العسكرية بمنطقة الثقافة بمدينة سوهاج، عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة

محافظ سوهاج يفتتح الحدائق العامة بميدان الثقافة بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل 

وأكد المحافظ أن افتتاح الحدائق يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة، بهدف خلق بيئة حضارية لائقة، وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين، موضحا أن تطوير هذه الحدائق يأتى ضمن رؤية متكاملة لتطوير المنطقة بالكامل شملت أيضا تطوير ميدان وشارع جمال عبد الناصر، ومحيط مجلس مدينة سوهاج، وتجميل منطقة أسفل كوبري الثقافة، مطالبا بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والتطوير الذي تحقق ليظل واجهة حضارية مميزة للمحافظة، وأن يحرص كل مواطن على الحفاظ على هذه المواقع لتخدم الأهالي.

 

وقد شملت الأعمال تطوير  الحدائق، والأرصفة، والمسطحات الخضراء بمحيط ميدان الثقافة علي مساحة ما يقرب من ٧٠٠٠ م مسطح، وكذلك تطوير البنية التحتية من شبكات ري وصرف وكهرباء، وإحلال وتجديد البردورات، والأرضيات وتركيب بلاط الانترلوك، والرخام، والحجر الجرانيت، والبازلت، بالإضافة إلى تجليد الحوائط بالحجر الحراري والفرعوني وتركيب سور من الحديد، وأعمدة التجميل والبلاطات المضيئة وبرجولات علي مساحة ما يقرب من ٢٠٠م مسطح، وعدد ٣٠ مقعد للجلوس، وغيرها من اعمال اللاندسكيب وأحواض الزهور والأشجار والشجيرات والعشب الاخضر، وشبكة المياه والحجر الحراري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال التطوير والتجميل الدكتور محمد عبد الهادى المسطحات الخضراء اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج سكرتير عام المحافظة نائب المحافظ محافظ سوهاج سكرتير عام خطة المحافظة

مواد متعلقة

جاموسة تنهى حياة طفل في سوهاج والنيابة تصرح بدفن جثمانه

محافظ سوهاج يشهد الحفل السنوي الأول لمديرية الطب البيطري

ضبط مزارع أصاب ربة منزل بطلق ناري في سوهاج

نائب محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب المواطنين
ads

الأكثر قراءة

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

حملات تفتيش لمواجهة بائعي الأدوية على الأرصفة بوكالة البلح

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

انخفاض المكرونة وارتفاع قشر البياض، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10 معلومات عن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

البيضاء ترتفع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025

اصطفاف مركبات ومعدات الشرطة الحديثة في احتفال الداخلية بعيدها الـ73 بأرض العروض ( فيديو وصور )

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

منوعات

المزيد

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية