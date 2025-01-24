الجمعة 24 يناير 2025
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محافظات

وفاة سجين بأزمة قلبية داخل سجن البلينا بسوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

توفي سجين داخل سجن مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج محبوس على ذمة قضية نتيجة أزمة قلبية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة. 

وفاة مسجون بأزمة قلبية داخل سجن البلينا بسوهاج

وكان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا  بوفاة السجين بهاء الدين محمد صابر محمد ٥٥ عاما من ناحيه عرابه ابيدوس دائرة المركز مسجون بسجن البلينا ومريض قلب على ذمة قضية.

وتم نقله إلى مستشفى البلينا الكائنة برديس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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