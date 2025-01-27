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رياضة

دوري المحترفين، بلدية المحلة يستضيف القناة والترسانة ضيفًا على المقاولون

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ 19 من دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بدوري المحترفين.

 

وتقام اليوم الإثنين في تمام الثانية والنصف عصرا، مباراتي بلدية المحلة ضد القناة والمقاولون ضد الترسانة في ختام الجولة الـ 19 ونهاية الدور الأول لمسابقة دوري المحترفين.

 

نتائج مباريات الأحد في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين

بروكسي ضد وادي دجلة 0ـ0

منتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية 2ـ3 

وي ضد سبورتنج 2ـ1 

بترول أسيوط ضد الداخلية 0ـ0 

ديروط ضد السكة الحديد 1ـ1 

أسوان ضد أبوقير للأسمدة 1ـ1 

المنصورة ضد لافيينا 0ـ1 

راية ضد طنطا 1ـ1

نتائج مباريات الجولة الـ 18 في دوري المحترفين

الداخلية ضد وي 2-1

بروكسي ضد سبورتنج 2-2

وادي دجلة ضد راية 2-0

كهرباء الإسماعيلية ضد المقاولون العرب 1-1

السكة الحديد ضد منتخب السويس 1-0

طنطا ضد المنصورة 1-3 

لافيينا ضد أسوان 1-2

أبوقير للأسمدة ضد ديروط 2-1

القناة ضد بترول أسيوط 1-0

الترسانة ضد بلدية المحلة 3-3

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

 

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني بلدية المحلة ضد القناة المقاولون ضد الترسانة مسابقة دوري المحترفين

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