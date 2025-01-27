موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقناة الناقلة

الأهلي ضد مودرن سبورت ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، امس على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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