الإثنين 27 يناير 2025
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حريق يلتهم سيارة نقل محملة بالقطن بالرشايدة في سوهاج (صور)

جانب من السيارة المتفحمة
جانب من السيارة المتفحمة

شب حريق منذ قليل في  سيارة نقل محملة بالقطن وتفحمت السيارة بالحمولة بسبب ماس كهربائي بالسيارة على طريق السريع الغربى أمام قرية الرشايدة بمركز بالعسيرات بسوهاج دون خسائر فى الأرواح.

 

حريق يلتهم سيارة نقل محملة القطن بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالقطن قيادة  نور فتحي شهاب 31 عاما محملة قطن
رقم السيارة ه ف ب 8451 من روافع القصير بمركز سوهاج  والسيارة تفحمت بالكامل.

 

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق بالاشتراك مع الأهالي وتم إخماد الحريق وجاري رفع المخلفات من على الطريق سوهاج الغربى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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