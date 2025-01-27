تخصيص 99 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بسوهاج

أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أنه فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين تم تخصيص مبلغ 99 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال العام المالى 2025/2024.



برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمول مشروعات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج بقيمة 99 مليونا

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى أنه تم تخصيص مبلغ 63 مليون جنيه لإحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمراكز سوهاج واخميم والمنشاة وجهينة، وتخصيص مبلغ 16 مليون جنيه لتدعيم شبكات الصرف الصحى بمركز سوهاج هذا، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لتدعيم منظومة ابواش الحريقوتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمدارس.



تخصيص مبلغ 99 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه

وأوضح المهندس المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات أن المشروعات الجارى تنفيذ يستفيد منها 400 ألف نسمة، وأنه يتم إحلال وتجديد 100 كيلو متر شبكات متهالكة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووصول المياه طبقا للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وتحسين الضغوط ووصول المياه بكميات مناسبة طول الوقت.

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