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رياضة

موعد مباراة الهلال والقادسية بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق الهلال أمام القادسية، اليوم الإثنين، على ملعب الأمير سعود بن جلوي الراكة ضمن  مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

 

ويدخل الهلال اللقاء وهو متصدر الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا على الاتحاد بفارق الأهداف فقط.


الهلال لعب 16 مباراة، حقق 14 فوزًا، وتعادل في واحدة، وخسر مثلها، مسجلًا 52 هدفًا مقابل 15 هدفًا استقبلها في شباكه.

أما القادسية فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة، حققها من 11 انتصارًا و3 تعادلات، فيما تلقى 4 هزائم.

موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي 


المباراة ستنطلق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية، على أن تُنقل عبر قناة SSC HD، ويعلق عليها فهد العتيبي.


فيماوأعلنت مصادر صحفية بوجود أنباء عن تواجد اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في مباراة اليوم بعدما تعافى من الإصابة التي أسفرت عن غيابه في المباراة السابقة.

وأكدت الصحيفة على أن اللاعب سافيتش كان متواجد في التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس الإثنين، وهذا الأمر كان يعتبر إعلانا عن تواجده في التشكيل الأساسي للفريق.

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