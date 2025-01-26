الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

بسبب دكة خشبية، إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين  بسبب وضع الطرف الثاني دكة خشبية أمام المحل المواجه لمساكن الطرف الأول بمدينة أخميم بسوهاج وتم نقل المصابين إلى مستشفى خاص وسوهاج الجامعى.

 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز أخميم  طرف أول ربيعي ع ع ق 67 عاما بالمعاش مصابًا " طلق ناري بالصدر وشقيقه عبد اللاه سن 29 عاما عامل مصابًا " طلق ناري بالبطن من الناحية اليمني ونجل عمومتهما  أحمد م ك ش 55 عاما عامل مصابًا طلق ناري بالبطن من الناحية اليمني  وتم نقل الأول لمستشفى خاص بسوهاج والثاني والثالث لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة 
 

" طرف ثان همام ع ي ه س 50 صاحب مكتب توزيع مواد غذائية  مصابًا جرح بفروة الرأس ونجليه أحمد 17 عاما طالب ومحمد سن 16 عاما طالب وضبط الطرف الثاني  وبحوزة الأول من الطرف الثاني  السلاح المستخدم  سبب المشاجرة أثر مشادة كلامية بينهم بسبب وضع الطرف الثاني دكة خشبية أمام المحل خاصتهم المواجه لمساكن الطرف الأول  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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