جاموسة تنهى حياة طفل في سوهاج والنيابة تصرح بدفن جثمانه

قررت النيابة العامة بمركز المنشاة بسوهاج بالتصريح بدفن طفل أثناء قيامه بنقل رأس ماشية جاموسة من حظيرة المواشي خاصتهم إلى المنزل، وقام بربط الحبل الخاص بها حول رقبته وحال ذلك قامت بشده بالطريق لمسافة نصف كيلومتر تقريبًا مما أدى إلى إصابته ووفاته.

مصرع طفل ضحية جاموسة بالمنشاة

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز المنشاة، يفيد وصول الطفل محمد ك ا م- سن 9 تلميذ إلى من مستشفى سوهاج التعليمي جثة هامدة وبه إصابات سحجات وكدمات متفرقة بالجسم إدعاء إعتداء من رأس ماشية ومقيم بمركز المنشاة.



النيابة تصرح بدفن طفل ضحية الجاموسة بسوهاج

وبسؤال كل من والدة المتوفى سماح ع ص ا 27 عاما ربة منزل وجد الطفل لوالده أنور م ا م- 68 عاما مزارع وهيثم ع ج م- سن 28 عاما سائق ومقيمين بذات الناحية، قررت الأولى والثانى أثناء قيام الطفل المذكور بنقل رأس ماشية جاموسة من حظيرة المواشي خاصتهم إلي المنزل وقام بربط الحبل الخاص بها حول رقبته، وحال ذلك قامت بالعدو وشده بالطريق لمسافة نصف كيلو متر تقريبًا، مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته وأيدا الثالث والرابع ما جاء.

بأقوالهم ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت بتصريح بدفن الجثة.

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