الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يشهد الحفل السنوي الأول لمديرية الطب البيطري

محافظ سوهاج يشهد
محافظ سوهاج يشهد الحفل السنوي الأول لمديرية الطب البيطري

شهد اللواء دكتورعبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل السنوي الأول لعرض إنجازات وجهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، والدكتور خالد عبد اللطيف نقيب الأطباء البيطريين بسوهاج.

 

محافظ سوهاج يشهد الحفل السنوي الأول لمديرية الطب البيطري

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي تناول إنجازات مديرية الطب البيطري خلال عام 2024 المنقضي، وألقى مدير عام المديرية كلمة ترحيب توجه خلالها بالشكر المحافظ لدعمه المستمر لجهود المديرية في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

 

  أبرز إنجازات الإدارات المختلفة لعام 2024

كما قدمت المديرية عرضًا تقديميًا حول أبرز إنجازات الإدارات المختلفة لعام 2024، والتي شملت حملات تحصين الماشية، ومبادرات التوعية الصحية، وتطوير خدمات البحث العلمي بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان.

 

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود مديرية الطب البيطري، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه الجهود في إطار تحقيق التنمية الشاملة بسوهاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطباء البيطريين الخدمات المقدمة الدكتور محمد عبد الهادى تحسين الخدمات المقدمة تنمية الثروة الحيوانية حملات تحصين الماشية دعم الثروة الحيوانية خلال عام 2024 الدكتور احمد حمدى بحوث صحة الحيوان نقيب الاطباء البيطريين مديرية الطب البيطرى

مواد متعلقة

30 مشروعا صناعيا لشباب جهاز تنمية المشروعات في معرض صنع في سوهاج

مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين بطريق سوهاج الزراعي

إحالة 11 عاملا بوحدتين صحيتين في سوهاج للتحقيق

نائب محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب المواطنين
ads

الأكثر قراءة

العش يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

زيادة 500% في سعر دواء شهير لعلاج الاكتئاب

قبل الإعلان الرسمي، مدرب بتروجيت يعلن انتقال أحمد رضا لـ الأهلي

نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

مدبولي يشهد إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين

منوعات

المزيد

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق وقضاء الدين في ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

هل كان الإسراء بالروح أم بالجسد؟ دار الإفتاء توضح مذاهب العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية