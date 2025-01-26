شهد اللواء دكتورعبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل السنوي الأول لعرض إنجازات وجهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، والدكتور خالد عبد اللطيف نقيب الأطباء البيطريين بسوهاج.

محافظ سوهاج يشهد الحفل السنوي الأول لمديرية الطب البيطري

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي تناول إنجازات مديرية الطب البيطري خلال عام 2024 المنقضي، وألقى مدير عام المديرية كلمة ترحيب توجه خلالها بالشكر المحافظ لدعمه المستمر لجهود المديرية في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

أبرز إنجازات الإدارات المختلفة لعام 2024

كما قدمت المديرية عرضًا تقديميًا حول أبرز إنجازات الإدارات المختلفة لعام 2024، والتي شملت حملات تحصين الماشية، ومبادرات التوعية الصحية، وتطوير خدمات البحث العلمي بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود مديرية الطب البيطري، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه الجهود في إطار تحقيق التنمية الشاملة بسوهاج.

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