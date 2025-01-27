الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حرس الحدود يواجه مودرن سبورت اليوم

فريق حرس الحدود
فريق حرس الحدود

يلتقي فريق حرس الحدود أمام مودرن سبورت اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش 

وتقام مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت في السابعة مساء اليوم، الاثنين، على استاد حرس الحدود.

يذكر أن  مودرن سبورت فاز على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين بالدوري 

ويدخل مودرن سبورت  المباراة محتلًا المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 7 نقاط، حصدهم من 9 مباريات حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 4.

 فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 9 مواجهات حقق الفوز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز استاد حرس الحدود الزمالك طلائع الجيش فريق حرس الحدود مباراة مودرن سبورت مودرن سبورت مباراة حرس الحدود

مواد متعلقة

بمشاركة النني، الجزيرة يصعد لنصف نهائي كأس الإمارات بعد الفوز على العين (فيديو)

أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني (فيديو)

آرسنال يحتفظ بوصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ولفرهامبتون (فيديو)

تعادل سلبي بين الجزيرة والعين بالشوط الأول بربع نهائي كأس الإمارات

فياريال يتقدم على أتليتكو مدريد بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني (فيديو)

بعد وصول الفريقين، تأجيل مباراة الخليج والأخدود بالدوري السعودي لهذا السبب (فيديو)

آرسنال ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

النني يشارك أساسيا مع الجزيرة أمام العين بربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي
ads

الأكثر قراءة

بشير التابعي ينتقد صفقة الزمالك الجديدة: عايزين يدمروا النادي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

البيضاء ترتفع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الإثنين 27-1-2025 في مصر

انخفاض البطاطس وارتفاع البسلة، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض المكرونة وارتفاع قشر البياض، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: عودة النازحين إلى شمال غزة، قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، بن شرقي يقترب من الأهلي

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية