حرس الحدود يواجه مودرن سبورت اليوم

يلتقي فريق حرس الحدود أمام مودرن سبورت اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش

وتقام مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت في السابعة مساء اليوم، الاثنين، على استاد حرس الحدود.

يذكر أن مودرن سبورت فاز على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين بالدوري

ويدخل مودرن سبورت المباراة محتلًا المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 7 نقاط، حصدهم من 9 مباريات حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 4.

فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 9 مواجهات حقق الفوز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4.

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