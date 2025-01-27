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حوادث

الاستماع لأقوال أسرة طالبة لقيت مصرعها في الشروق

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال الجيران وأسرة طالبة لقيت مصرعها داخل حمام شقتها بـمدينة الشروق للوقوف على ملابسات الواقعة.


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طالبة إثر إصابتها بحالة اختناق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الشروق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين مصرع طالبة تبلغ من العمر 13 سنة، إثر إصابتها بحالة اختناق بالبخار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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