الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

بعد إعلان النيابة العامة، شروط الالتحاق ببرنامج ماجستير الملكية الفكرية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أعلنت النيابة العامة فتح باب التقدم لبرنامج "ماجستير الملكية الفكرية"، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.

وحددت النيابة العامة شروطًا وضوابط للالتحاق ببرنامج ماجستير الملكية الفكرية وهي:

  • منح المُلتحق في البرنامج درجة الماجستير في الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، والتي تؤهله للتسجيل بدرجة الدكتوراه، علمًا بأنه سوف يتم تكريم أوائل الخريجين.

  • سيتم عقد المحاضرات بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، من قِبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمتخصصين، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في فترة مسائية وفقًا لما سوف يتم الإعلان عنه بجدول المحاضرات لاحقًا.
  • الدراسة بواقع عامين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة –٣٠ ساعة– على أن يكون خلال العام الدراسي الأول محاضرات للمواد العلمية والاختبارات التحريرية بمقر المعهد، ويكون العام الدراسي الثاني لتجهيز ودراسة ومناقشة الرسالة للتخرج والحصول على درجة الماجستير.
  • يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس في الحقوق بحد أدنى تقدير جيد من خريجي كليات الحقوق أو الشرطة أو الشريعة والقانون أو الجامعات الخاصة.
  • سيتم فتح باب التقدم بدءًا من تاريخ الإعلان وحتى تاريخ ١٠ فبراير لعام ٢٠٢٥، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب أو إدارة التدريب بالتفتيش القضائي.

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النيابة العامة ماجستير الملكية الفكرية كلية الحقوق

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