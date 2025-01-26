محيي إسماعيل ممازحا شباب معرض الكتاب: الأكل أهم من القراءة وبحب الملوخية بالأرانب

معرض الكتاب 2025 ، سخر الفنان محيي إسماعيل من شائعة وفاته التي تطارده من حين لآخر، مؤكدا أنه يحضر لعمل فني جديد قريبا.

معرض الكتاب 2025

وأضاف محيي إسماعيل خلال تواجده في معرض الكتاب: "أنه ينصح الشباب بالقراءة لتغدية العقل، وتابع مازحا: "الأكل أهم من القراءة لأنك لو مكلتش هتموت وبحب الملوخية بالأرانب".

معرض الكتاب 2025

شهدت فعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 حضور الفنان محيي إسماعيل والفنانة أميرة فتحي.

وحرص الفنان محيي إسماعيل وأميرة فتحي على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور.

ومازح محيي إسماعيل الجمهور وقال: “أنا أكتر واحد بيضحك الجمهور”.



جمهور معرض الكتاب 2025



ورفع الجمهور شعار “فرحة وضحكة”، أثناء الدخول لأبواب المعرض، وذلك بعد اصطفاف العشرات في طوابير طويلة أمام البوابات الخاصة لجمهور معرض الكتاب قبل فتحها للجمهور في تمام العاشرة صباحا، حيث سيطر الشباب على المشهد في بداية اليوم الثاني للمعرض.

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس

تحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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