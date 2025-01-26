ترامب يفتح النار على كولومبيا: سنفرض عقوبات مصرفية ومالية عاجلة وهذه فقط البداية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مصرفية ومالية عاجلة على كولومبيا.

وأضاف ترامب: "سنفرض حظرا على استقبال الكولومبيين وسنلغي تأشيرات مسؤولي الحكومة الكولومبية" مشددا علي أن رفض كولومبيا استقبال المهاجرين يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

وتابع الرئيس الأمريكي: سنفرض رسوما جمركية طارئة بنسبة 25% على كل البضائع الواردة من كولومبيا، وخلال أسبوع سنزيد الرسوم الجمركية التي سنفرضها على كولومبيا إلى 50%، وهذه الإجراءات "فقط البداية".

كولومبيا تتخذ قرارا صارما ضد طائرات عسكرية أمريكية

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الأحد، منع دخول طائرات عسكرية أمريكية تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس أنه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامل المهاجرين "بشكل لائق".

وقال جوستافو بيترو على منصة "إكس" إن "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته بشكل لائق يستحقه الإنسان.. لهذا السبب قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأمريكية التي تنقل مهاجرين كولومبيين".

وأوضح أنّه يستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يتم التعامل معهم كمجرمين".

وجاءت تصريحات بيترو غداة إعراب الحكومة البرازيلية عن غضبها إزاء طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عشرات البرازيليين الذين تمّ ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وتمّ تقييد المهاجرين بينما كانوا في الطائرة، الأمر الذي وصفته البرازيل بأنه "تجاهل صارخ" لحقوقهم الأساسية.

كولومبيا ترفض هبوط طائرتين عسكريتين أمريكيتين علي أراضيها

من جانبه، قال مسؤول أمريكي لرويترز إن كولومبيا رفضت، الأحد، السماح بهبوط طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم.

وذكر المسؤول أن الطائرتين غادرتا كاليفورنيا بالولايات المتحدة وعلى متن كل منهما نحو 80 مهاجرا لكن كولومبيا رفضت استقبالهما.

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