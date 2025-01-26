يزداد البحث من قبل الشباب الراغبين للتقدم لوظائف الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، عن الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025.

الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025

وحول الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل لتعيين (10) في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية: (مهندس إنشاءات مدنية ثالث – مهندس كهرباء ثالث - مهندس ميكانيكا ثالث).



وأيضا (53) في وظائف بالمسميات الوظيفية الاَتية: (فني ميكانيكا رابع - فني تشغيل رابع – فني إنشاءات رابع – فني كهرباء رابع) وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الأوراق والشروط المطلوبة لوظائف فني النقل النهري

وحول الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025، تضمنت الأوراق والشروط المطلوبة لوظائف فني النقل النهري ما يلي:

_ الرقم القومي

_ المؤهل الدراسي

_ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

_ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

_ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

_ إيصال الإيداع البنكي

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لوظائف مهندسين

أما بشأن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لوظائف مهندسين تضمنت ما يلي:

_ ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام

-بكالوريوس الهندسة تخصص مدني

_ ألا يقل عن جيد

_ الصورة الشخصية

_ بطاقة الرقم القومي

_المؤهل الدراسي

_المؤهل الأعلى إن وجد

_شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

_ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

_صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

_كارنيه نقابة المهندسين

_ إيصال الإيداع البنكي

الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025 , فيتو

تعليمات أثناء التقديم للوظائف المعلن عنها

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

في الفترة من 13 حتى 26 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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