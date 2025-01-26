الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ,فيتو
ads

يزداد البحث من قبل الشباب الراغبين للتقدم لوظائف الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، عن الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025.

 

الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025

 

وحول الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل لتعيين  (10) في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية: (مهندس إنشاءات مدنية ثالث – مهندس كهرباء ثالث - مهندس ميكانيكا ثالث).


وأيضا (53) في وظائف بالمسميات الوظيفية الاَتية: (فني ميكانيكا رابع - فني تشغيل رابع –   فني إنشاءات رابع – فني كهرباء رابع) وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

 الأوراق والشروط المطلوبة لوظائف فني النقل النهري

 

 

وحول الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025، تضمنت الأوراق والشروط المطلوبة لوظائف فني النقل النهري ما يلي: 

 

_ الرقم القومي 

_ المؤهل الدراسي

_ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

_ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

_ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

_ إيصال الإيداع البنكي

 

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لوظائف مهندسين

 

أما بشأن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لوظائف مهندسين تضمنت ما يلي: 

_ ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام

-بكالوريوس الهندسة تخصص مدني

_ ألا يقل عن جيد

_ الصورة الشخصية

_ بطاقة الرقم القومي

_المؤهل الدراسي

_المؤهل الأعلى إن وجد

_شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

_ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

_صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

_كارنيه نقابة المهندسين

_ إيصال الإيداع البنكي

الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025 , فيتو 
الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025 , فيتو 

تعليمات أثناء التقديم للوظائف المعلن عنها 

 

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.
في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.
- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

 

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

 

في الفترة من 13 حتى 26 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف النقل النهري 2025 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيئة العامة للنقل النهري المركزي للتنظيم والادارة وظائف مهندسين وزارة النقل بطاقة الخدمات المتكاملة الدكتور صالح الشيخ الخدمات المتكاملة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بقطاع النقل النهري، التفاصيل الكاملة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بقطاع النقل البحري، اعرف التفاصيل

التنظيم والإدارة يوافق على توفير وظائف لوزارة العمل والمديريات بالمحافظات

رئيس التنظيم والإدارة يكشف عن مسابقات للتوظيف بالجهات الحكومية خلال يناير الجاري
ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

إلغاء المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا السبب "صور"

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

ناشئ زملكاوي، 7 معلومات عن أحمد رضا لاعب الأهلي المحتمل

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

منوعات

المزيد

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

عالم أزهري: من ينكر الإسراء يخرج عن دائرة الإيمان (فيديو)

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية