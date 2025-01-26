الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

بحضور المحافظ، مديرية أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الإسكندرية تحتفل
الإسكندرية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

بدأت، منذ قليل، احتفالية الإسراء والمعراج، والتي تنظمها مديرية الأوقاف في الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم محمود قبيص وكيل المديرية، بمسجد العارف بالله أبي العباس المرسي، بمنطقة بحري.

 

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ويشارك في الاحتفالية الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومديرية الأوقاف بالمحافظة، وبمشاركة عدد من أهالي الإسكندرية.

 

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص والعمل الدءوب لتحقيق الرسالة السامية، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل سوء، وأن يجعلها بلد الأمن والأمان.

واختتم برقيته بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على فخامة الرئيس بالصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بالمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالتلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.

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اوقاف الاسراء والمعراج الاسكندرية الفريق أحمد خالد

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