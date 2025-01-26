الأحد 26 يناير 2025
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عالم أزهري: من ينكر الإسراء يخرج عن دائرة الإيمان (فيديو)

الاسراء والمعراج،
الاسراء والمعراج، فيتو

قال الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف: إن الإسراء والمعراج بالروح والجسد برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ثابتة لا يشكك في إسراء النبي إلا من خرج عن دائرة الإيمان بالله لإنكاره نصا شريفا ورد في كتاب ربنا.

دليل الإسراء من القرآن الكريم

واسترشد “رضا” بقوله تعالى في كتابه الكريم “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.

الخروج عن دائرة الإيمان 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": من ينكر الإسراء خرج عن دائرة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه ينكر نصا صريحا في كتاب الله.

 


معجزة الإسراء 

وأوضح:"الإسراء معجزة والمعجزة ليست من الأمور المعقولة، بل أمر غير مألوف وخارق للعادة يظهره الله على مدعي النبوة تأييد له في دعواه.

 

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الإسراء الاسراء والمعراج رسول الله كتاب الله القرآن الكريم الأزهر الشريف ابراهيم رضا

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