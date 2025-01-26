عالم أزهري: من ينكر الإسراء يخرج عن دائرة الإيمان (فيديو)

قال الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف: إن الإسراء والمعراج بالروح والجسد برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ثابتة لا يشكك في إسراء النبي إلا من خرج عن دائرة الإيمان بالله لإنكاره نصا شريفا ورد في كتاب ربنا.

دليل الإسراء من القرآن الكريم

واسترشد “رضا” بقوله تعالى في كتابه الكريم “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”.

الخروج عن دائرة الإيمان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": من ينكر الإسراء خرج عن دائرة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه ينكر نصا صريحا في كتاب الله.



معجزة الإسراء

وأوضح:"الإسراء معجزة والمعجزة ليست من الأمور المعقولة، بل أمر غير مألوف وخارق للعادة يظهره الله على مدعي النبوة تأييد له في دعواه.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.