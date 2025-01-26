الأحد 26 يناير 2025
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احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

مسجد الامام الحسين،
مسجد الامام الحسين، فيتو
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أقامت وزارة الأوقاف احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-  بالقاهرة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري ومفتي الديار المصرية.

ويقدم موقع “فيتو” بثا مباشرًا للقراء والمتابعين، لاحتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج.

وحرصت دار الإفتاء على توضيح أبرز الأحكام المتعلقة بمعجزة الإسراء والمعراج والرد على أبرز الشبهات التي تثار كل عام بالتزامن مع ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وهو الموعد المختار لحدوث المعجزة الخالدة للنبي - صلى الله عليه وسلم.

بيان مفهوم الإسراء
الإسراء في اللغة: من سرى وأسرى لغتان، جاء بهما القرآن الكريم؛ قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: 1]، وقال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ [الفجر: 4]. [فنزل القرآن العزيز باللغتين. وقال أبو عبيد عن أصحابه: سريت بالليل وأسريت، فجاء باللغتين] اهـ. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (14/ 382، ط. دار صادر)، والسُّرَى، كالهُدَى: سَيْرُ عامَّةِ اللَّيْلِ، و﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾: تأكيدٌ، أو معناهُ: سَيَّرَهُ. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (14/ 382، ط. دار صادر)، و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي (1/ 1294، ط. مؤسسة الرسالة).

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وزارة الأوقاف الاسراء والمعراج مسجد الامام الحسين مفتي الديار المصرية أسامة الأزهري

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