الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

صورة في كلمة، الأطفال أبرز لقطات معرض القاهرة الدولي للكتاب "صور"

أصغر القراء في معرض
أصغر القراء في معرض الكتاب

تعد القراءة والمطالعة للأطفال، من أهم الأنشطة الثقافية التي تربعت علي عرش معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ ٥٦، والتي شهدت الكثير من الملامح داخل جناح الطفل.

وتعتبر القراءة للأطفال  أداة تثري عقولهم وتشكل شخصياتهم، بالإضافة الي انها طريقة سحرية تفتح لهم أبواب عالم المعرفة والخيال.

القراءة عشق لاينتهي

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القراءة عشق لا ينتهي 

وفي هذا السياق، رصدت "عدسة فيتو"، ابرز اللقطات داخل جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي شهد إقبالا ملحوظا من الأطفال علي كافة الأنشطة، التي شهدها الجناح 

أصغر أطفال معرض الكتاب

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أصغر أطفال معرض الكتاب

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

رسمة للفرحة والبسمة

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رسمة للفرحة والبسمة

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

هنا بداية غذاء الروح

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هنا بداية غذاء الروح

 

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.


 

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