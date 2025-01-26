دوللي شاهين في معرض القاهرة الدولي للكتاب الثلاثاء لهذا السبب

تقيم الفنانة اللبنانية دوللى شاهين حفل توقيع كتابها الأول الذي يحمل اسم "هودو" مساء الثلاثاء القادم، بصالة 1 جناح B22.

ومن المقرر أن يحضر حفل توقيع الكتاب مجموعة من الفنانين، وعدد كبير من وسائل الإعلام.

دوللي شاهين في معرض الكتاب

وتعتبر رواية عودو للفنانة دوللي شاهين أولى روايتها والتي تتناول قصة أسرة في خمسينيات القرن الماضي أصابتها لعنة بسبب قتلهم خادمة كانت قد استخدمت سحر أسود.

وكانت آخر أعمال دوللى شاهين أغنيتي "أنا الحاجة الحلوة"، و"ست البنات" التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أغنية "أنا الحاجة الحلوة" من كلمات السيد على، وألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفى أحمد، إشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

أما أغنية ست البنات، من كلمات أحمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

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