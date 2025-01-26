الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أستون فيلا يتقدم على وست هام 0/1 بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

استون فيلا، فيتو
استون فيلا، فيتو

انتهى الشوط من مباراة أستون فيلا ضد وست هام يونايتد بنتيجة 0/1 لفيلا،، على ملعب فيلا بارك، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جاكوب رامزي هدف أستون فيلا في مرمى وست هام يونايتد في الدقيقة 8.

تشكيل أستون فيلا ضد وست هام يونايتد

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، تيرون مينجز، لوكاس ديني.

خط الوسط: يوري تيليمانس، بوبكر كامارا، جاكوب رامزي.

خط الهجوم: أولي واتكينز، ليون بايلي، مورجان روجيرس.

تشكيل وست هام أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: ماكسيميليان كيلمان، آرون كريسويل، آرون فان بيساكا، إدسون ألفاريز، فلاديمير كوفال.

خط الوسط: كارلوس سولر، لوكاس باكيتا، توماس سوسيك، إيمرسون بالميري.

خط الهجوم: محمد قدوس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستون فيلا وست هام يونايتد وست هام الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

ليستر سيتي يفوز على توتنهام 2-1 في الدوري الانجليزي

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

الصدارة في يد الريدز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدف عكسي لـ رامي ربيعة في الدقيقة 18 (صور)

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

العش يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

منوعات

المزيد

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقما قياسيا جديدا

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

المزيد

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

ما حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب؟ الإفتاء ترد

دعاء سعة الرزق وقضاء الدين في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية