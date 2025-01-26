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رياضة

أهلي جدة يكتسح الرياض 0/5 في الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

انتهت مباراة أهلي جدة ضد الرياض بنتيجة 0/5، في المباراة التي جرت على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف أهلي جدة في شباك الرياض، إيفان توني هدفين ورياض محرز وزياد الجهني وروبرتو فيرمينو.

تشكيل أهلي جدة ضد الرياض 

بدأ أهلي جدة بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسلة لقاء الرياض بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسي – زياد الجهني – جابرييل فيجا.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو – رياض محرز – إيفان توني.

تشكيل الرياض أمام أهلي جدة 

بدأ الفرنسي صبري لموشي مدرب الرياض بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميلان بوريان.

خط الدفاع: حسين النويقي – أحمد عسيري – مرزوق تمبكتي – يوان باربيت.

خط الوسط: نواف هوساوي – بيرنارد مينساه– أنطونيو توزي.

خط الهجوم: لوكاس كال – يحيى الشهري – إبراهيم بايش.

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