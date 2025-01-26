أهلي جدة يتقدم على الرياض 0/1 بالشوط الأول في الدوري السعودي

انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة ضد الرياض بنتيجة 0/1 للأهلي، في المباراة التي تجري على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن لقاءات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل إيفان توني هدف أهلي جدة في شباك الرياض في الدقيقة 4.

تشكيل أهلي جدة ضد الرياض

بدأ أهلي جدة بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسلة لقاء الرياض بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسي – زياد الجهني – جابرييل فيجا.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو – رياض محرز – إيفان توني.

تشكيل الرياض أمام أهلي جدة

بدأ الرياض بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميلان بوريان.

خط الدفاع: حسين النويقي – أحمد عسيري – مرزوق تمبكتي – يوان باربيت.

خط الوسط: نواف هوساوي – بيرنارد مينساه– أنطونيو توزي.

خط الهجوم: لوكاس كال – يحيى الشهري – إبراهيم بايش.

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