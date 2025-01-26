السيسي يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج

هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

وقال بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، أتوجه بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى أمتينا العربية والإسلامية، داعيا الله تعالى أن يعيدها علينا بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والسلام.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



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