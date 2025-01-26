ثيودورو السقا: تأثرت بالقضية الفلسطينية وأحلم بترجمة أعمالي للعربية

شهدت قاعة ديوان الشعر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، لقاء وأمسية شعرية للشاعر التشيلي ثيودورو السقا، تحدث فيها عن التأثير العميق للثقافة العربية في الأدب اللاتيني، مؤكدًا أن هناك الكثير من المفردات والأنماط الأدبية التي تعكس هذا التأثير، ليس فقط في الشعر، ولكن أيضًا في السرد الروائي، مستشهدًا بأعمال الروائي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز التي تحمل بصمات واضحة من الثقافة العربية.

الشاعر التشيلي ثيودورو السقا

وأشار السقا إلى أنه تأثر بالكثير من الشعراء ذوي الأصول العربية، لكنه صاغ من هذا التأثر لغته الشعرية الخاصة، لافتًا إلى أن اللغة الإسبانية في أمريكا اللاتينية تحمل الكثير من المفردات العربية نتيجة للامتداد الثقافي والحضاري عبر القرون.

تحدث الشاعر أيضًا عن ولعه الكبير بفلسطين، مرجعًا ذلك إلى التواجد الكبير للجالية الفلسطينية في تشيلي، حيث تعد أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الدول العربية. وأكد أن تأثير الفلسطينيين هناك لا يقتصر على الأدب والثقافة، بل يمتد إلى المجالات السياسية أيضًا، مما يجعل تشيلي واحدة من أكثر الدول دعمًا للقضية الفلسطينية على مستوى العالم.

وأضاف السقا أن هناك العديد من المؤسسات الأهلية والرسمية في تشيلي التي تكرس جهودها لدعم الشعب الفلسطيني، مثل مؤسسة “بيت لحم” التي تقدم مساعدات مباشرة للفلسطينيين، ومنظمة “أطباء من أجل فلسطين” التي توفر الخدمات الطبية، بالإضافة إلى نادي فلسطين الذي يعد من الأندية القليلة في العالم التي تحمل اسم فلسطين، ويجعل القضية الفلسطينية محور أنشطته الثقافية والرياضية.

وفي ختام حديثه، عبر ثيودورو السقا عن أمنيته في ترجمة المزيد من أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية، كما يأمل في رؤية ترجمات أكثر لقصائده باللغة العربية، ليتمكن من إيصال صوته الشعري إلى جمهور أوسع في العالم العربي.

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