الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

رياض محرز يقود أهلي جدة أمام الرياض في الدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

أعلن الألماني ماتياس يايسلة، المدير الفنى لفريق أهلى جدة، عن التشكيل الأساسى لمواجهة فريق الرياض في السادسة إلا الربع مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل أهلي جدة ضد الرياض 

ويتكون التشكيل من إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، فرانك كيسي، زياد الجهني، رياض محرز، جابرييل فيجا، روبرتو فيرمينو، إيفان توني.

ترتيب أهلي جدة والرياض في الدوري السعودي 

يدخل أهلي جدة هذه المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد فريق الرياض في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

 

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