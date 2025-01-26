الأحد 26 يناير 2025
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سياسة

انتقادات برلمانية لـ تأخر صرف رواتب العاملين بإدارات الزراعة

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،  خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب، يوسف الصاوى، إيهاب منصور، عصمت زايد، عبير جمال، بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيينهم فى عدة محافظات.
 

رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النوا

وانتقد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدم البت فى صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيينهم فى عدة محافظات.

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

وقال الحصري، خلال اجتماع اللجنة اليوم:" غير مقبول هذا الامر جملة وتفصيلا، هناك أحكام قضائية، وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم البت فى هذا الصدد، متابعا:" يؤجل الاجتماع لحين حضور د صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلين الوزارات المعنية لوضع حلول جذرية وفاصلة فى هذا الأمر.

 

الجلسة العامة لمجلس النواب 

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ  مجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار

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