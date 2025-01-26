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خارج الحدود

إسرائيل تقرر هدم منازل قرية بكاملها شرقي بيت لحم

بيت لحم، فيتو
بيت لحم، فيتو

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، هدم جميع المنازل في قرية النعمان شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

إسرائيل تقرر هدم منازل قرية بكاملها شرقي بيت لحم


 

وأفاد رئيس مجلس قروي النعمان جمال الدرعاوي لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال  الإسرائيلية برفقة موظفين من بلدية القدس اقتحموا القرية، وألصقوا إخطارات على واجهات 45 منزلا مأهولا، يتضمن هدمها بحجة عدم الترخيص، علما بأنها بنيت ما قبل عام 1948، وآخر منزل بني عام 1993.

 السياسة الإسرائيلية تهدف إلى تهجير سكان القرية

وأضاف الدرعاوي أن السياسة الإسرائيلية تهدف إلى تهجير سكان القرية وضمها لحدود بلدية ى .

وأشار إلى أنه قبل عام ونصف أقرت المحكمة الإسرائيلية العسكرية بفرض ضريبة الأملاك "الأرنونا" على جميع المنازل في القرية، عن 6 سنوات سابقة حيث تم دفع ما بين 30-60 ألف شيقل، عن كل منزل.


وتقع قرية النعمان شرقي محافظة بيت لحم، وتبعد عن مركز المدينة حوالي 4.5 كم، ويحدها من الشرق أراضي قرية الخاص، ومن الشمال أراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة، ومن الغرب والجنوب مدينة بيت ساحور.

وأشار الدرعاوي إلى أن القرية تتكون من المنازل الـ45 المراد هدمها، مساحتها 1500 دونم وعدد سكانها 150 فردا، ومنازلها مشيدة من الحجر القديم، مبينا أنه لـ"مواجهة مخططات ضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، تم تأسيس مجلس قروي لها عام 2013".

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القدس المحتلة القدس السلطات الإسرائيلية الاحتلال إسرائيل

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