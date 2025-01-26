الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

القبض على شقيقين قبل توزيعهما صفقة مخدرات بقنا

حبس، فيتو
حبس، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة إدارة الأسلحة والذخائر في القبض على شقيقين خلال حملة أمنية مكبرة قبل توزيعهما صفقة مخدرات وأسلحة كبرى في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من إدارة الأسلحة والذخائر بشن حملة أمنية كبرى لضبط كبار تجار الأسلحة والذخائر داخل قرية السمطا في مركز دشنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط شقيقين هما ح، وص، من  داخل نجع رزق قرية السمطا وبحوزتهما 30 كيلو من الشابو المخدر، و20 بندقية آلية وكميات من الطلقات والذخيرة وكيلو أفيون و3 مليون جنيه خلال استعدادهما لتوزيع الصفقة الكبرى.

وتم ضبط الشقيقين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قرية السمطا مركز دشنا قنا قرية السمطا مديرية أمن قنا

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