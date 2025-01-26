الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مقتطفات من كواليس مسلسل النص لأحمد أمين (صور)

أحمد امين، فيتو
أحمد امين، فيتو

نشرت قناة CBC عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورا تكشف جوانب من كواليس مسلسل النص، الذي يشارك به الفنان أحمد أمين في موسم رمضان المقبل.

وتكشف الصور بعض من مشاهد المسلسل والتي تبدو أنها تجسد أحداثا في الماضي في الفترة التي كان يرتدي فيها الرجال “الطربوش” وكان علم مصر لا يزال لونه أخضر.

 ويواصل الفنان أحمد أمين تصوير مشاهد مسلسل “النُص” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، ويتم التصوير داخل الحي القديم بمدينة الانتاج الإعلامي، وخاصة أن مشاهد العمل تدور في فترة زمينة معينة، وتحتاج لديكورات هذه المرحلة.

وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع منصتى “يانجو بلاي ومنصة  watch it” على عرض العمل خلالهما بالسباق الرمضاني لعام 2025.

 

تفاصيل مسلسل النص

 ويلعب أحمد أمين شخصية لص تائب يحارب الاحتلال في هذه الفترة، بمشاركة بعض الأعضاء، إلى أن يصبح له مقاومة للدفاع عن الوطن.

 

ويشهد مسلسل “النص” عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

 

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، على الرغم من أن المسلسل يعود إلى حقبة أربعينيات القرن الماضي، حيث يكشف بعض المواقف الكوميدية من خلال شخصية النص الذي يواجه الاحتلال الإنجليزي.

 

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الفن الفنان احمد امين حسام علي CBC رمضان 2025 مسلسل النص يانجو بلاي

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