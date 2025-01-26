الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

العمل: 2.2 مليار جنيه دعمًا من صندوق إعانات الطوارئ للعمال

اجتماع محمد جبران
اجتماع محمد جبران وزير العمل،فيتو

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المُنعقد اليوم الأحد،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل  محمد جبران، أن " الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، مليارين و262 مليونًا و300  ألف جنيه، استفاد منها 4254 ألفًا و216 عاملًا يعملون فى 3988 منشأة.

وخلال الاجتماع ناقش "مجلس الإدارة"، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت،وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات،والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".

 

وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم،وقال أن توفير الحماية الإجتماعية للعمال،توجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل..

وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال،  وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي، ورفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

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