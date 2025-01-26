وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية يزور مراكز التميز بـ طب الإسكندرية

رافق الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمى لجامعة فيرجينيا تك الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته لمراكز التميز بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، والدكتورة إيمان يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفقد الوفد خلال الزيارة مركز جامعة الإسكندرية للتدريب الطبى وشاهد غرفة العمليات الطبية التجريبية على الحيوانات، كما تفقد مركز الأبحاث الطبية الذي يضم وحدة أبحاث الطب التجديدى وتطبيقاته، ومركز الأبحاث الإكلينيكية والذى تتم فيه الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع العديد من المراكز البحثية في العالم.

وأبدى الوفد اهتمام كبير بالتعاون في المجالات البحثية من خلال هذه المراكز، كما شهد عرضا تقديميا عن مركز الجينوم الإكلينيكى بالكلية والمشاركة الفعالة التي يقوم بها هذا المركز في مشروع الجينوم المصرى.

وأشاد الوفد الأمريكي بالمستوى المتميز للأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في التدريب والبحث الطبي التى تتواكب مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

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