قطع المياه عن 10 مناطق في الإسكندرية لمدة 12ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، عن ضعف وانقطاع المياه بعدة مناطق في نطاق حي العجمي غرب المدينة، وذلك من الساعة 8 مساء اليوم وحتي ال 8 صباح اليوم التالي.

قطع المياه بالعجمي عن 10 مناطق

وأوضحت الشركة، أن انقطاع وضعف المياه سيكون بمناطق الهانوفيل بحري والبيطاش بحري والتي تتضمن في نطاقها أكثر من 10 مناطق ستتأثر بقطع وضعف المياه خلال تلك الفترة.

سبب قطع المياه بالعجمي

وكشفت شركة المياه، أسباب قطع المياه ذلك هو قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال إحلال وتجديد بمحطهps4 بمنطقة الريدنبكس بالعجمي أبويوسف مما سيؤثر على ضغوط المياه بسبب تلك الأعمال.

وطالبت شركة مياه الإسكندرية، أهالي العجمي بتدبير احتياجتهم من المياه قبل قطعها واستخدامها خلال تلك الفترة ولحين عودة المياه فور الإنتهاء من أعمال محطة الصرف.

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